多校煞停中六面授 劉國良：沙田疫熾 如非考試不要求返校

憂學生回校途中染疫「得不償失」

​​位於秀茂坪的香港聖公會何明華會督中學，校長金偉明說，學校接種率達標，中六級去年聖誕假後已返全日課，及至今年農曆年假前，改回半天面授課；原擬讓學生本周四返校但學校「煞停」，「近日確診由300多宗變600宗，疫情不斷升溫，如果仍讓中六返半天，怕他們搭公共交通工具或不慎中招，要送往隔離便得不償失」，又指該校教師在家網課，校務處人手減至最少。

金偉明說，得悉有中六學生對安排感失望，而該校中六級正值操卷階段，下月將辦模擬試，「若返不到學考，便在網上派卷，如同去年，重點已不是公平性，而是讓學生可操題目備試」。

校長籲早4周公布DSE筆試安排

身兼沙田區中學校長會主席的青年會書院校長劉國良說，沙田為疫情重災區，區內不少中學如非舉行中六級考試，多數不要求中六生返校，「考試（傳播）風險較上課低，學校可用禮堂，甚至動用多些課室，學生距離比上課更闊、更安全」，他對4月底開考的DSE筆試感擔心，「不知還有沒有延期空間」，冀考評局至少提早4至6周公布考試安排，讓考生有充分心理準備。

劉又表示，青年會書院各級現時暫停面授，今年設兩次中六級模擬試，第一次在上月完成，暫未知第二次考試能否如期下月舉行。他說，今屆中六考生或因疫情急轉直下衍生額外壓力，「考驗他們自律溫習之餘，還有抗壓能力；盼他們不要為明天憂慮，先努力善用時間預備好DSE」。

教育局表示，近日疫情急劇惡化，提醒學校暫停面授課期間，倘認為中六仍有確切需要回校，必須嚴格執行防疫指引；又稱會與考評局密切監察疫情，如有任何更新會盡快公布。

另外，考評局昨日公布，原定本月12日及13日舉行的教師語文能力評核筆試、本月28日至3月4日的口試，將會延期舉行，安排稍後公布。