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智叻中文Smarties' 第487期

時事中文：粵語文化 千奇百趣

【明報專訊】語言學與我們息息相關，日常生活說出的一字一句皆是學問。常人少有深入研究，而學者會從各層面研察語言的奧秘，原來粵語（廣東話）千奇百趣。

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