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2022年1月28日星期五
語文同樂 第555期
「直接錄取」首屆 63校未申 有中學倡提供課程名額參考
城大研發新物料 破解266年物理難題
幼園學費減免上限擬提高
嶺大成立首支大學升旗隊
浮城絮語：殺出濁水的怒火——2021年度電影回顧
浮城絮語：港第七藝術 察看新動靜
閱讀篇章：〈並存與折中〉——夏丏尊
閱讀篇章：卷一實戰
卷一實戰：參考答案
校園尺牘：圖書館學會會務報告 (報告)
閱讀文言：重操打虎舊業
閱讀文言：參考答案
潮看文史：迂（jyu1） 腐（fu6）
時事中文：粵語文化 千奇百趣
答案
周圍「中」：虎年過三關
答案
成語故事：虎頭蛇尾
卷一實戰：參考答案
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【明報專訊】(1) (i) 2-4（1分）
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