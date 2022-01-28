教育
語文同樂 第555期

閱讀篇章：卷一實戰

【明報專訊】(1)〈並存與折中〉共有12個段落，如按內容大意分成5個部分，試指出部分由哪些段落組成（4分），然後概述第二、四及第五部分內容大意，並把答案填寫在下表內。（9分）

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