教育
語文同樂 第555期

閱讀篇章：〈並存與折中〉——夏丏尊

【明報專訊】(第1段)從小讀過《中庸》的中國人，有一種傳統的思想和習慣，凡遇正反對的東西，都把他並存起來，或折中起來，意味的有無是不管的。這種怪異的情形，無論何時何地，都可隨在發見。

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