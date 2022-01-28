教育
語文同樂 第555期

浮城絮語：殺出濁水的怒火——2021年度電影回顧

【明報專訊】農曆新年將至，但今年不知能否在新春假期入場看電影了——2021年新春時戲院同樣因為新冠疫情禁止營業，有些同學也許已忘記什麼是「賀歲片」，實在令業界與影迷失望和苦惱。

上 / 下一篇新聞