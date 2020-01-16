城大研發新物料 破解266年物理難題

【明報專訊】液體可冷卻高溫表面，但當液體滴落在溫度遠超其沸點（boiling point）的高溫面，會產生絕熱的蒸氣層，液體懸浮在面，致冷卻失效，此乃1756年發現的經典物理現象「萊頓弗羅斯特現象」（Leidenfrost Effect）。城大學者領導的研究團隊，最新研發的結構熱裝甲，可置於高溫表面，令液體不受萊頓弗羅斯特現象所限，有效將液體冷卻的應用溫度提升至1000℃以上。
液體冷卻應用溫度升至1000℃
領導研究團隊的城大機械工程學系講座教授王鑽開稱，由於萊頓弗羅斯特現象的緣故，目前航空及航天引擎、新一代核反應堆等在超高溫下進行熱能冷卻，大多是採用低效的氣體冷卻而非高效的液體冷卻。
團隊建構了一種結構熱裝甲，具多層複合結構，如由導熱柱體支撐整體、中層嵌有絕熱的多孔薄膜、底層的U形排蒸氣通道，當置於高溫表面，可令液體在整個溫度區間（100至1150℃），不受萊頓弗羅斯特現象限制，而具有高效、可控的冷卻性能。
助加固航天引擎核反應堆
結構熱裝甲可製作成柔性器件，並緊固裝配在各種形狀的表面，具極大實用潛力，可應用於航空及航天引擎，並提高新一代核反應堆的安全及可靠度，徹底解決266年以來萊頓弗羅斯特效應帶來的難題。