城大研發新物料 破解266年物理難題

液體冷卻應用溫度升至1000℃

領導研究團隊的城大機械工程學系講座教授王鑽開稱，由於萊頓弗羅斯特現象的緣故，目前航空及航天引擎、新一代核反應堆等在超高溫下進行熱能冷卻，大多是採用低效的氣體冷卻而非高效的液體冷卻。

團隊建構了一種結構熱裝甲，具多層複合結構，如由導熱柱體支撐整體、中層嵌有絕熱的多孔薄膜、底層的U形排蒸氣通道，當置於高溫表面，可令液體在整個溫度區間（100至1150℃），不受萊頓弗羅斯特現象限制，而具有高效、可控的冷卻性能。

助加固航天引擎核反應堆

結構熱裝甲可製作成柔性器件，並緊固裝配在各種形狀的表面，具極大實用潛力，可應用於航空及航天引擎，並提高新一代核反應堆的安全及可靠度，徹底解決266年以來萊頓弗羅斯特效應帶來的難題。