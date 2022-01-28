「直接錄取」首屆 63校未申 有中學倡提供課程名額參考

多人報科學體育商科 未放JUPAS將DQ

教育局回覆本報稱，獲提名學生報讀的課程領域廣泛，最多學生選報科學、體育及商科，其次是計算及工程學以及醫科。局方又說，個別申請人未將所選取的學士學位課程放入JUPAS的20項課程選擇之內，未能符合申請資格。局方將繼續與參與計劃的大學保持溝通，並按需要檢視計劃涵蓋的課程範圍，以及計劃首屆的實際運作。

上月經計劃推薦兩名學生的李求恩紀念中學，升擇及生涯規劃組主任盧詠雯說，為公平處理，學校先接受學生申請再選拔，並按校內成績、義工及不同的校內外服務、活動和比賽經驗，以及面試來甄選；兩名獲推薦學生分別申請港大科學、中大體育相關課程。

八大146課程參與 校長盼納入更多

盧詠雯稱，計劃今學年首推，她曾致電大學查詢計劃下各科取錄名額和申請手續等。她建議當局或大學應提供各科名額讓中學參考，「正如學生揀JUPAS，也會計算自己入讀機會，才知怎盤算」。

該校署任校長徐曉琦說，盼大學增加指定課程納入計劃，亦希望藉計劃改變學生以往「一試定生死」想法。

在2022/23學年「學校推薦直接錄取計劃」，八大共146課程參與。據大學回覆本報查詢，港大稱語文教育、文學士及理學士為較受歡迎（見表），積極考慮提供更多指定課程；科大說工商管理學士（環球商業管理）課程為9個指定課程中最多人申請，建議學生把握面試機會充分表現自身才能，並展示自己與課程相關的興趣和熱誠。