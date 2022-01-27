教育
常識天下 第237期

真假fun一fun：越南 韓國 馬來西亞 各地習俗迎新年

【明報專訊】今年2月1日是農曆新年伊始，是踏入虎年的大年初一，除中國之外，不少國家都會慶祝農曆新年，並且享有法定假期呢！

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