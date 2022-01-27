教育
常識天下 第237期

新聞有常識：人類源自非洲？

【明報專訊】人類一直以來都是現在的模樣嗎？人類還有「同類」嗎？古人類學家對人類的起源甚感興趣，嘗試找古人類化石研究、分析，要找出人類起源之謎呢！

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