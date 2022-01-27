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2022年1月27日星期四
通通識 第740期
停面授多看熒幕 散光童增 理大研究首見兒童期度數增 籲多接觸陽光
稱班數無可避免調整 楊潤雄促辦團整合資源
教師基本法測試 不公布及格率
藍牙助尋走失認障者
時事點對點：入食肆須掃安心
議題close up：「社企診所」助社企免行冤枉路
生活看通識：兩餸飯
Road to 5**：Development of nuclear power in China
新聞有常識：人類源自非洲？
真假fun一fun：越南 韓國 馬來西亞 各地習俗迎新年
迪士尼朋友：不斷求進——麥坤
每周一圖：不吃人的鯊魚
時事點對點：入食肆須掃安心
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【明報專訊】新聞撮要
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停面授多看熒幕 散光童增 理大研究首見兒童期度數增 籲多接觸陽光
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教師基本法測試 不公布及格率
藍牙助尋走失認障者
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