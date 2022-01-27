教育
通通識 第740期

藍牙助尋走失認障者

【明報專訊】因認知能力退化，認知障礙症患者較易在社區中迷路或走失。賽馬會耆智園聯同香港科技大學及聖雅各福群會2019年推出「友里蹤迹」社區計劃，旨在以科技協助尋找走失的認知障礙症患者。

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