稱班數無可避免調整 楊潤雄促辦團整合資源

楊潤雄稱，已安排香島道官立小學逐步停辦、合併龍翔官立中學與九龍工業學校、跨區重置廣東道官立小學及筲箕灣東官立中學，減低有關學校網學位需求持續下降對區內學校帶來的影響，「並希望成為其他辦學團體參考的例子」。

港未有條件迎大量非本地未成年學童

立法會選委會界別議員鄧飛問及，會否考慮開放本地非公營中小學學額給內地及其他國家的申請人，以紓緩本地適齡中小學生人數下降的問題。楊潤雄稱，按現行政策，政府可考慮批准一些地區或國家的適齡學生申請簽證或進入許可，他們須獲私校或直資學校取錄，能負擔學費、生活及住宿費。他說，若這些學童獨自前來就學，須考慮配套，如要覓得合適的非親屬家庭出任監護人提供監管，或就讀的學校要設宿舍提供住宿和膳食等，而就目前情况，香港的學校及家庭或未有條件及準備迎接大量來港就學的未成年學童。

教聯會昨就《財政預算案》提出10多項建議，包括應預留資源，凍結未來3年全港中小學及特殊學校教席數目，確保整體教師編制不被縮減；又期望政府預留款項資助團體和學校開發多媒體國安教育教材，並增加津貼讓學校開展多元化的學習活動。