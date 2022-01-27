停面授多看熒幕 散光童增 理大研究首見兒童期度數增 籲多接觸陽光

散光由眼角膜弧度不均造成，患者看物件時影像變模糊，不論遠近均受影響。梁子榮說，散光不但令學童要戴眼鏡，更影響他們視力發展。他引述一個內地研究稱，與無散光的兒童相比，達100度散光的兒童患視覺障礙的風險高2.45倍，300度或以上風險更高近9倍。

有散光比率增21百分點 近視平均加深57度

梁的團隊於2018年10月及2020年6月分別到本港同一間小學，為8至10歲學童做視覺篩查，發現患散光學童的比率由35.4%增至56.6%；其中38名學童參與兩次篩查，他們有散光的比率更由34.2%升至73.7%。參與研究的學童家長會填寫問卷反映子女用眼時間，學童疫下平日課餘用電子熒幕平均時間多半小時至1小時，數字尚未計及網課時間。

理大另一團隊則發現疫下學童近視度數加深。團隊於2019年6月至去年5月分階段追蹤171名7至13歲有近視學童，他們分為兩組，其一配上由理大研發、有助減慢近視加深的「多區正向光學離焦（DIMS）」兒童眼鏡鏡片，另一組配上普通單光鏡片。結果發現兩組學童的近視度數均加深，在受停止面授課堂影響較長時間的學童中，配單光鏡片平均加深73度，配DIMS鏡片的一批平均加深35度。

倡「20-20-20法則」護眼

梁子榮說，在青少年至成人階段散光度數會趨平穩，故在兒童期控制散光尤其重要。學校現因疫情重啟網課，他向學童建議「20-20-20法則」，即每看20分鐘近物就要望向20呎外的物件，讓雙眼休息20秒。他又說，學童在安全防疫情况下可多到戶外接觸陽光，有助控制近視及散光加深。理大眼科視光學院副教授陳浩龍提醒，每件物件會在眼球產生焦點，若書桌雜物太多，會令眼內焦點變化多，加快學童近視變深。