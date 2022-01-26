八大3年規劃 考慮灣區機遇憲法教育

教育局指在2022至2025年，整個教資會資助界別獲撥款約632億元，較上一個3年期增加4.5%，而撥款額按學生人數指標及學生單位成本計算。獲得最多經常撥款的是香港大學，未來3學年獲批約147億元；其次是中文大學，獲批約138億元；理工大學有約100億元，排第三。八大中嶺大獲得的經常補助金最少，有約15億元。

資助首年學士學額維持1.5萬個

當局稱，下一個3年期教資會資助第一年學士學位課程學額維持每學年1.5萬個。局方解釋，政府政策是通過推動公帑資助和自資專上教育界別發展，為中學畢業生提供多元及多階進出的升學途徑；有見政府推行的措施令自資學士學位供應充足並配合教資會資助界別，加上中學畢業生人數持續減少，故決定維持首年資助學士學位數目。至於教資會資助學位課程學費在下一周期亦維持不變，即每年4.21萬元。