浸大學院9月重組 傳播新聞電影分拆 稱資源不減 有教職員憂「陰乾」

傳理學院增互動媒體系

浸大：回應傳媒業發展

去年9月改名的「傳理與影視學院」，9月新學年再改為「傳理學院」，下設傳播系、新聞系、互動媒體系（見圖）。有該學院教職員稱，院長早前與教職員開諮詢會，討論重組事宜，上周校長衞炳江與學院另開會再討論；該教職員憂慮，重組學院以及傳媒行業前景挑戰增加下，收生或受影響，憂慮學院裁員並減少學額；又指在《港區國安法》實施後，傳媒行業經歷整頓，相信一直被視為較敏感學科的傳理學院課程亦是「要處理」的目標，「或不需要硬手法處理，透過收生、大學撥款等，已可陰乾這些院校」。

本月起到浸大出任新聞系專業應用教授的陳景祥昨表示，正任教本科的新聞寫作及調查報道科目。他希望新聞系學生續秉承專業精神，「雖然外面很多挑戰，但新聞工作對香港和社會很重要，教學的訓練都是講專業精神和操守」。此外，學院將有人事變動，據悉，浸大傳理與影視學院院長黃煜及新聞系系主任劉志權將退休，校方早前已就前者展開全球招聘。

學生關注具體實施安排

有傳理系學生稱，上周校方諮詢學生意見，學生主要關注未來具體實施安排，如在讀的電影系學生畢業時是否仍屬傳理學院，以及對9月課程架構改變存疑慮，而校方至今未有確切回覆，亦未正式對內公布事宜。

浸大昨回覆查詢，稱日後在傳理學院將新成立互動媒體系，涵蓋動畫、媒體藝術、互動遊戲、視覺設計、數碼媒體、互動廣告和市場推廣等新興傳播範疇，以回應傳媒行業的最新發展。浸大又稱，截至上周二（18日），近4000名本地學生以大學聯招（JUPAS）申請入讀設77個學額的「傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體/公關及廣告）」課程，其中近550人放在首3個志願。

電影視藝音樂合組新學院

至於原屬傳理與影視學院的電影學院，將與視覺藝術院、原屬文學院的音樂系9月組成新學院，有待命名。浸大稱，新學院是為配合藝術科技和創意媒體等方面的重點發展策略，校方冀整合大學人才和資源，產生更佳協同效應。