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2022年1月25日星期二
星笈中文 第052期
指學生會惹鼠患未交帳 城大：不排除收址禁用校名
中六生續返校備試 校長憂DSE添變
文言遷移：不戰而勝才是最高境界
文言遷移：錦囊四計——孫子兵法與曹劌論戰
實用寫作：回覆投訴信 勿一味道歉
實用寫作
文言遷移：不戰而勝才是最高境界
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【明報專訊】有四部中華典籍最受西方世界青睞：《易經》、《論語》、《老子》和《孫子兵法》。
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