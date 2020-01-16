中六生續返校備試 校長憂DSE添變

校長：今屆適應力強 已屢歷突變

呂恒森說，學校3月辦中六惜別會，原擬所有高中學生、家教會和校友會一同參與，但能否舉辦仍需視乎疫情。他續說，今年的中六生兩年來習慣面對不同變化，「他們與過往幾屆畢業生不同，經歷多次上學模式突變，適應能力很強，而怎應對轉變已成學習一部分」。

他說學校已有心理準備，預料當局因應疫情或延長停課，校方會在農曆年假後開會評估教學安排。他又提到，疫情前學校會在午膳時間安排各式活動，但疫下限制學生的社交和群體活動，他希望學生於網課期間維持個人鍛煉活動。他說，本學年推出「自己目標自己訂」學習活動，鼓勵學生訂立可行目標，例如每天在家做20次仰臥起坐、閱讀書本數量等。

被指命教員回校 葵涌小學：允在家

此外，因應葵涌邨疫情，教育局上周六建議鄰近學校應考慮安排所有教職員在家工作。昨有報道稱聖公會仁立紀念小學要求教職員回校取網課物資、並聽講解學習使用Zoom，有匿名教師斥「極之難譜、安排難以置信」。副校長李少芬昨日回覆本報稱，校方周日（23日）經諮詢法團校董會，決定周一起教師可在家工作，但有需要的教師昨可返校取用裝有遠端程式的電腦，教師亦可用私人電腦上網課、避免回校；又說教師對網課有經驗，毋須再教他們使用軟件，不存在「校長不理教育局指示、要求教師回校工作」，強調尊重和明白教師憂慮疫情。

教育局說已提醒學校，有關措施的大前提是避免校園有人流出現，學校亦應與教職員和各持份者充分溝通。

明報記者

（新冠疫情）