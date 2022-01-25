指學生會惹鼠患未交帳 城大：不排除收址禁用校名

會方：難管會計樓 兩周交強人所難

城大主要針對學生會帳目情况回覆本報，稱校董會及大學多年前已關注學生會財務問題，並對其積習已久並獲廣泛報道的財務管理問題反覆表示擔心；並謂根據學生發展處和學生會於2020年8月簽署的協議，學生會須於去年底前向大學提交多年來積壓的經審核財務報表，惟至今仍未有，學生發展處正嚴正跟進及調查。

城大又稱，學生會為獨立於大學的校外註冊社團，惟以城大學生會名義行事；又質疑學生會代表性，稱會全面檢討及審視現有學生活動室的分配，公平分配校園空間。

城大學生會前日深夜（22日）於facebook表示，本月21及23日接連收到校方信件，涉3項指控（見表）。邱詠琦回應交帳目報告稱，由2020年接獲大學要求，一直着手處理遞交年度帳目審計報告一事，且向校方匯報進展，料4月交齊，惟校方最新要求14天內交悉，她稱「正常（日子）已做不到，14天內包括新年假更難」，稱要求強人所難，學生會實控制不到會計師樓專業工作的進度。

原料4月交齊 稱校方一直知收支

學生會於帖文重申，學生會財政紀錄十分清晰，大學財務處2020年8月前一直協助收取會費和簽發支票，「大學對學生會過往財政狀况瞭如指掌，一切收支均有清晰記錄」，又說雖然《社團條例》沒有相關要求，但早年已積極委任獨立會計師審計，釋除大學對該會財政狀况的疑慮，被指摘「帳目混亂」實為混淆視聽。

城大學生會1985年成立，是獨立註冊社團。倘學生會址被收回及禁用校名，邱詠琦稱首當其衝是學生會及數十個屬會失去行政工作的地點，她憂禁用「城大名字」，即不可再稱之為「城大學生會」，學生會或不再獲校方承認，除牽連校媒、屬會等運作，亦未必再准加入學校的委員會。

學生會正舉行換屆選舉，邱詠琦稱，此刻可做是呼籲同學投票，「當是最後投票」，增加學生會的認受，有真正代表學生意見的組織繼續下去。