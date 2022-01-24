教育
常識學堂 第233期

今期流行：小熊維尼 版權開放

【明報專訊】美國法律規定，作品於推出95年後便會進入公共領域，即版權不再屬於私人擁有，公眾可享用作品的版權。美國卡通角色小熊維尼（Winnie the Pooh）已推出逾96年，其版權將開放予公眾。

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