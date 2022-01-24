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2022年1月24日星期一
常識學堂 第233期
浸大新課程教學生為社會解難 文理科技學士 鼓勵自擬社會議題探討
調查：近九成SEN學童家長 需功課輔導補底班
倡逆向學習項目主導 港大教授獲教學獎
國產客機交付延期
知識寶庫：翱翔天際
公民點對點：科技罪案升25%
公民點對點：參考答案
圖看議題：香港貧窮狀况
快問快答：疫苗氣泡
新聞解碼：虎年郵票賀新年
答案
STEAM足迹：香港的時間守護者
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今期流行：小熊維尼 版權開放
偵探M.A.D. 收拾善後
答案
【明報專訊】1. 12
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