教育
智學公民 第18期

快問快答：疫苗氣泡

【明報專訊】為應對Omicron變種病毒疫情，政府採取更嚴厲措施推高新型冠狀病毒疫苗接種率，特首林鄭月娥宣布將擴大「疫苗氣泡」。疫苗氣泡的具體措施是什麼？

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