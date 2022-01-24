倡逆向學習項目主導 港大教授獲教學獎

【明報專訊】港大電機電子工程系副教授蘇國希獲電機電子工程師學會Eta Kappa Nu（IEEE-HKN）頒授2021年度C. Holmes MacDonald傑出教學獎，是首名美國以外學者獲此獎。過去10年，蘇國希透過「逆向」學習方法，倡「項目主導」，讓學生一開始就參與各項實際工程項目。蘇國希解釋，傳統學習是由下而上，先學習課堂基礎知識，再出外探索實證，這種模式容易與行內的新發展脫節，「世界和科技正急速轉變發展，學生必須掌握工程學科的前沿新知」。
推動畢業生辦初創 ClearBot奪獎
學生經實證後，蘇國希認為有興趣深入鑽研基礎學問的學生，可修讀高級或研究生課程，繼續在人工智能、計算機視覺或計算機體系結構等領域探索；其他同學在學習過程中有了項目建構和實踐的經驗，也可以進一步把經驗轉化，例如成立初創公司，應付現實世界中的挑戰。
蘇國希過去推動一些學生畢業後創建數家初創企業，當中包括ClearBot。由蘇國希帶領的港大工程畢業生2019年成立ClearBot，利用人工智能機械人收集海面的垃圾，比傳統方法更有效和便宜，多年來贏得不少獎項和榮譽。他表示，一些海外大學已嘗試把本科課程的設計完全環繞以「項目制定」為本，相信這種教學方法將會是未來工程教育的大方向。