倡逆向學習項目主導 港大教授獲教學獎

推動畢業生辦初創 ClearBot奪獎

學生經實證後，蘇國希認為有興趣深入鑽研基礎學問的學生，可修讀高級或研究生課程，繼續在人工智能、計算機視覺或計算機體系結構等領域探索；其他同學在學習過程中有了項目建構和實踐的經驗，也可以進一步把經驗轉化，例如成立初創公司，應付現實世界中的挑戰。

蘇國希過去推動一些學生畢業後創建數家初創企業，當中包括ClearBot。由蘇國希帶領的港大工程畢業生2019年成立ClearBot，利用人工智能機械人收集海面的垃圾，比傳統方法更有效和便宜，多年來贏得不少獎項和榮譽。他表示，一些海外大學已嘗試把本科課程的設計完全環繞以「項目制定」為本，相信這種教學方法將會是未來工程教育的大方向。