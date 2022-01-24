浸大新課程教學生為社會解難 文理科技學士 鼓勵自擬社會議題探討

文理及科技學士（榮譽）課程要求學生訂立想探究的社會議題，並學習解難。首兩年課程先探討較小、定義清晰的問題，如「長者照顧者」的支援方法，研究課題循序漸進增加挑戰性；之後兩年課程，學生開始參與大學研究小組及實習，學提出創新解決方案，並將方案在公司或社區初步實踐，且評估方案可持續性。

稱不限議題 需可行有建設性

張寄冀說，倘學生的願景是透過思考，對世界產生影響力，便適合入讀該科。被問及會否限制學生討論什麼社會議題，他說事前並沒設限，但強調教授和專家指導時，討論過程或將題目轉化為可行、有建設性問題，「負面的說法是限制，正面的說法是因環境而實際調整」。周偉立笑稱，「如要探討登陸太陽肯定不行。」該科學額10個，入讀的學生將獲准報讀大學所有科目。

4新課程 必修「全球挑戰」

其他新課程包括藝術及科技文理學士（榮譽）（見表）。被問到《港區國安法》生效後，創作藝術時會否有所限制，課程主任伍韶勁稱做藝術創作看重發表方式，「做藝術就是增加聆聽機會和空間；如何製造多些聆聽機會和空間，是藝術非常重要一環，亦是很多時其他科較難做到」。

另一新課程工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）課程主任何詠茵說，近年男團、女團冒起，以至「韓風」盛行，當中涉及不少商業贊助、事務管理；又稱娛樂行業在本港和大灣區發展迅速，渴求市場營銷、觀眾拓展等人才。

浸大協理副校長（本科課程）張國威稱，入讀4個新學科的學生，將要必修「全球挑戰」，內容包括聯合國17項「可持續發展目標」，冀訓練學生的國際視野。