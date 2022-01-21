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2022年1月21日星期五
智叻中文Smarties' 第486期
教大不再承認學生會 指「多年管治有問題」 前會長斥無諮詢無商討
中大校務委員會學生代表 由校方遴選「需職員推薦」
次輪教師基本法測試下周報名
小息講場：咩話？客家話
小息講場：從客家話到本地古蹟歷史
小息講場：衣食住行看客家文化
陋巷日常：總有一個「前夫」在左近
閱讀篇章．卷二實戰：重遊故鄉所見有感
閱讀篇章：總評
範文天空：他的人生比〈岳陽樓記〉更精彩
經典金句．人心不足蛇吞象：患生於多欲
時事中文：年老退化 人生必經
答案
周圍「中」：百足咁多爪
語文小錦囊
講故事：小吸管 大問題
講故事：小吸管 大問題
【明報專訊】■文：麥曉帆
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教大不再承認學生會 指「多年管治有問題」 前會長斥無諮詢無商討
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