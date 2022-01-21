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智叻中文Smarties' 第486期

語文小錦囊

【明報專訊】徐志摩（1897-1931），是民國時期出色的詩人，後因飛機失事遇難。他最膾炙人口的作品是〈再別康橋〉：「悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩……」

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