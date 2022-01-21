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智叻中文Smarties' 第486期

時事中文：年老退化 人生必經

【明報專訊】「年紀大，機器壞」，歲月催人老。本港每10名70歲或以上長者便有1名患有腦退化症，社交平台不時會有腦退化長者迷路走失的尋人啟事，僅靠相片尋人如大海撈針，預防走失的措施更顯重要。

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