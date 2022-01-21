教育
語文同樂 第553期

小息講場：衣食住行看客家文化

【明報專訊】大埔林村的「崇真堂」反映了在港客家人的信仰，碗窰村的窰場陶瓷碎片亦呈現了客家人昔日的生活面貌。想認識客家歷史，不一定要「回到過去」，今天的衣、食、住、行仍滲有豐富的客家文化。

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