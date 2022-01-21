教育
語文同樂 第553期

小息講場：從客家話到本地古蹟歷史

【明報專訊】語言的喪失，代表承載的文化亦隨之湮滅，非常可惜。由香港電台製作的電視節目《吓？咩嘢話？》從本地方言出發，探索不同族群的歷史、文化和古蹟。這次跟大家談客家話。

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