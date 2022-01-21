中大校務委員會學生代表 由校方遴選「需職員推薦」

學生批難真實表達反對

根據中大學生事務處網頁，大學多個校務委員會設學生代表，涉師生中心管理、校園計劃、大學安全事務等範疇。中大學生會宣布解散前，幹事會每年公開招募委員會學生代表，該會負責遴選，及後由代表會通過人選並確認委任。

中大前日（19日）向學生發電郵，就25個委員會、至少45個學生席位邀請學生申請出任。校方稱，全日制中大生均合資格，申請者需於下月10日或之前向校方提交一名中大全職員工的推薦信、履歷、與委員會相關經驗總結及成績副本。校方指，其他學生相關單位或書院，或有關委員會成員將組成遴選小組，按申請者的職員推薦（40%）、相關經驗（25%）、個人陳述或申請理由（25%）及學業表現（10%）甄選；各校務委員會對提名及委任學生代表保留最終決定權。