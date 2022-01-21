教大不再承認學生會 指「多年管治有問題」 前會長斥無諮詢無商討

未經校董會討論 收回會址託管900萬儲備

楊逸銘稱，校方宣布不承認學生會前無先兆，昨早校方約見學生會成員交代決定，會上有大學副校長及學生事務處成員。他說向校方解釋該會工作後，校方仍決定不承認該會，感覺無轉圜餘地。據悉，教大今次決定沒經校董會或教務委員會討論。

教大昨表示，學生會為校內最大學生組織，可參與大學政策制訂及諮詢過程，掌握屬會註冊、分配經費等權力，理應代表學生；惟2016年臨政「未經充分諮詢修改會章」，剔除部分學生組別的基本會員資格，現時近三分之一全日制學生不屬會員。校方又稱，得悉來屆學生會未能組閣，須續以臨政形式運作，並準備修章減少臨政或臨時編輯委員會基本幹事人數，進一步削弱代表性。教大遂「全面檢視」學生會地位、管治及代表性，其間停止代收學生會會費、收回會址、管轄校園設施及借用場地等權利，暫停向該會提供電郵及網絡支援；學生會亦不能使用大學之名，其900萬元儲備須暫託校方財務處看管。教大稱學生事務處將支援屬會，確保運作如常。

校方指「臨政」運作4年「缺代表性」

楊逸銘：欲組閣者少 改會章有諮詢

楊逸銘說，校方昨早會見學生時引述研究生意見，指對方無法成為學生會會員。楊稱研究生可申請入會，該會從沒阻止任何人成為會員。對於連續數年以臨政形式運作，他稱近年學生會招募內閣程序變得更公開，無奈有意組閣「上莊」的學生少。他又指面對「上莊」人數少問題，代表會決定修章下調幹事人數以確保學生會運作，相關決定經公開諮詢，亦將文件發電郵予學生閱覽。

楊稱，學生會幹事出任教務委員會及膳食委員會成員，學生會代表會亦提名學生代表，加入管理圖書館、宿舍等委員會。他引述校方稱相關學生代表暫時仍可參與委員會工作；又指自己校董席位應不受校方決定影響，惟失去學生會令他少了渠道蒐集同學意見。

身兼教大學生會前會長的楊逸銘，昨晚亦與學生會前成員舉行網上記者會。楊反問校方若認為該會近年出現管治問題，為何沒向該會提出或共商解決辦法，批評校方昨日倉卒決定不承認該會。楊又質疑校方沒諮詢學生，如何代學生判斷該會是否具代表性。他勸校方反思大學核心價值，並懇請同學繼續關心社會事務、爭取自身權益。

過去一年多間大學學生會狀况改變（見表）。港大去年宣布不再承認學生會；中大學生會宣告解散；多校停為學生會代收會費。八大中目前僅理大學生會有內閣出任。