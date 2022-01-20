教育
常識天下 第236期

新聞有常識：「數碼開箱」揭法老王面貌

【明報專訊】電腦斷層掃描、X光技術等多用於日常醫療。在埃及，這些技術也可幫助解開數千年前人類面貌，為我們揭開古人的神秘面紗呢！

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