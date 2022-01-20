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2022年1月20日星期四
通通識 第739期
全港逾八成中學可全日面授 屯門多校轉網課返半日避疫
東華聯校辦無人機「空中F1」
e-道容貌識別
時事議題：人臉識別技術
時事議題：答題指引
概念解碼：私隱
生活看通識：外賣平台
議題close-up：香港郊野山徑規劃
觀點與角度：南京大屠殺教材爭議
新聞有常識：「數碼開箱」揭法老王面貌
真假fun一fun：一個非洲 兩個剛果
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：人臉識別技術
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