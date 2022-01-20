教育
通通識 第739期

時事議題：人臉識別技術

【明報專訊】人臉特徵與指紋、手掌靜脈、手形、虹膜及視網膜等同屬生物辨識資料，這些資料大多不能更改，常被應用於不同領域，如智能手機的指紋或臉部解鎖等。人臉識別技術用途廣泛，但方便之外，亦帶來私隱疑慮。

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