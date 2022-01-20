全港逾八成中學可全日面授 屯門多校轉網課返半日避疫

教育局回覆稱，中學現階段仍繼續面授，即所有學校以半日面授為基礎，師生疫苗接種率逾七成的學校可選全日面授與否。至本月6日，逾八成中學達標部分或全校學生可全日面授。

屯門區多處納入強制檢測地點，區內最少7間自行轉為網課或半天實體課。其中屯門天主教中學中一至中五通告稱，鑑於疫情嚴峻，學校由1月18至27日改為網課，安排已獲學校法團校董會批准並已通知教育局，又說學生在家學習可減少上街次數及免卻在外進食，期望減低病毒傳播。

強檢者眾 中一至五押後考試

同區的馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學上周四（13日）發通告，中一至中五級考試押後至農曆新年假期後，其間改上網課，中六級按計劃回校考試。該校副校長蘇振威說，日前有到校申請中一學位的家長確診新冠，故該校大部分師生須接受4次強檢。他說，區內檢測站早前大排長龍，為免學生趕不及獲陰性結果而無法回校應試，校方決定押後考試；但中六課程緊湊，學生得到陰性結果後仍需返校考試。

早前屯門愛定商場納入強檢範圍，蘇稱商場附近有數間中學，不少學生上學必經該商場，致他們須做檢測，相關中學遂轉上網課；另有區內學校較憂慮疫情，決定由全日制改為半日上課，避免學生在校午膳減低病毒傳播風險。蘇又說，該校擬於農曆年假後恢復全校全日面授課堂。

教局：獲校董會同意可轉 須開放校舍

直資學校議會主席陳狄安稱，較早時個別學校出現密切接觸者要停課3天時，已觸動不同學校危機小組處理，考慮由全日面授轉為半日面授，據其了解最少10間中學已轉半日面授。教育局稱，沒有收集學校自行暫停半日或全日面授的數據，學校可在徵得法團校董會同意後轉為網上或其他方式學習，但其間學校應保持校舍開放，照顧有需要回校學生。

此外，教育局長楊潤雄書面答覆立法會議員提問稱，教育局月初向全港2000多間學校（包括幼稚園及中小學）收集資料，截至今年1月5日，最少接種第一劑疫苗的學校教職員約95%，而最少接種第一劑疫苗的12歲或以上學生約為68%。