教育
語文同樂 第552期

文言滿fun：扣帽子

【明報專訊】每人都有自己的底線，就像月台上的黃線，也像地雷區，不能踰越。不慎觸碰，一觸即爆。同學最不能接受、憎恨的事是什麼呢？被人「老屈」（誣衊）應該能拿下前三位吧。

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