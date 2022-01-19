塑膠廣泛使用雙酚S 浸大研究：或增乳癌風險

浸大化學系講座教授、環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦帶領團隊，進行為期8周的小鼠實驗，每天為3組小鼠分別注入較低、較高劑量的雙酚S，及對照組別的橄欖油。8周後發現，在較低劑量組別（每天注入每公斤體重10微克雙酚S），腫瘤平均體積和重量分別較對照組多13和11倍；在較高劑量組別（每天注入每公斤體重100微克雙酚S），腫瘤平均體積和重量則分別較對照組多4和4.5倍。結果顯示，雙酚S的暴露與乳腺腫瘤的增生和惡化密切相關。

在兩個分別被注入雙酚S的小鼠組別中，較低劑量組別的小鼠，腫瘤加快生長；較高劑量組別最終令腫瘤惡化；團隊亦推斷，雙酚S的暴露，會令調節腫瘤生長的脂質的代謝受干擾。研究團隊將兩組的脂質和蛋白質分佈，與人類乳癌組織的樣本比較，發現相似現象；又稱雖然並非所有腫瘤都會發展成癌症，但基於研究比對結果，推斷雙酚S暴露亦會增加人類乳癌的風險。

倡政府訂安全標準 尋雙酚S替代品

蔡宗葦表示，現時的工業生產，以雙酚S取代過往使用的「雙酚A」，但前者只得較少研究，認為有必要進一步研究，以了解對人體健康的潛在影響；又建議政府應訂定相應的使用雙酚S安全標準，而業界則需尋找較安全的替代品。研究結果已刊於國際科學期刊《Journal of Hazardous Materials》。