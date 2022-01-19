中學開放教室 教基層童編程 胡振中中學獲資助回饋社區 盼學習機會平等

胡振中中學透過政府及辦學團體等資助，斥資約65萬元，今學年啟用編程學習室「Swift Coding Lab」。除了讓校內學生使用，歐海健稱學校將透過明愛社會工作服務部及去信當區小學，在小學恢復面授課堂後，安排基層學童到中學參與一節編程體驗課。城大亦會安排教授及大學生到校協助編程教學。

推「造夢者計劃」 為貧困高小生開培訓班

歐校長表示，日後亦將推出「造夢者計劃」，每年挑選20名有興趣、家境貧困的高小生參與，提供10堂共20小時的進階培訓班，希望學生學懂自行編碼，以設計出應用程式為目標；希望5年內培訓100名基層學生，發掘未來軟件工程師。

歐認為，隨社會發展，將來傳統行業或與科技元素結合，甚至涉及編程元素，「編程將成中文和英文外的第三語言」，「可能醫生要控制機器做手術，涉醫學工程知識，（學生）打好根基，就能更適應未來生活」。他說，現時該校的中一至中五學生亦可選擇參與編程活動課，校方會檢視設計原型，為學生提供最多5000元資助，支援購買配件等，鼓勵學生藉設計幫助別人。

學生望教長者編程 「教他們不止識嘟安心」

該校中二生徐昊受上學時搭巴士經歷啟發，走到巴士上層始發現滿座，落樓梯時不慎摔倒，遂設計出巴士座位感應系統，顯示上層尚餘多少座位，「尤其希望幫助行動不便的長者」。亦有學生在今學年初接觸編程，中四生鄭天禮自小受從事資訊科技行業家人影響，對該範疇深感興趣，「（希望可以）教長者編程，教他們不止識用手機嘟安心出行，可做不同的事，學更多不同技能」。