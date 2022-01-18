Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
教育
2022年1月18日星期二
星笈中文 第051期
初中必修中史 未止中四報讀跌勢
教大小學教材 編程融入英數常識
升小派位人數料跌5.6%
星笈秘技：議論文5**攻略
星笈秘技：範文融入論據 勿錯引文句
星級作文：貧富之別
星級作文：富養非必要 匱乏練鬥志
星笈秘技：議論文5**攻略
prev
next
【明報專訊】在卷二選題中，議論文往往不太受學生歡迎。
上 / 下一篇新聞
初中必修中史 未止中四報讀跌勢
教大小學教材 編程融入英數常識
升小派位人數料跌5.6%
星笈秘技：議論文5**攻略
星笈秘技：範文融入論據 勿錯引文句
星級作文：貧富之別
星級作文：富養非必要 匱乏練鬥志
初中必修中史 未止中四報讀跌勢
教大小學教材 編程融入英數常識
升小派位人數料跌5.6%
星笈秘技：範文融入論據 勿錯引文句
星級作文：貧富之別
星級作文：富養非必要 匱乏練鬥志
prev
next
相關新聞
星笈秘技：範文融入論據 勿錯引文句