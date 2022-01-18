教大小學教材 編程融入英數常識

教大教材計劃2020年初展開，為期兩年，20間天主教區小學已試用。教大選以小四英文科「方向」、小五常識科「電和電路」及小六數學科「質數及合成數」為課題，製作3套將編程融入學科的教材。

遊戲為基礎 學生字兼學設計遊戲

以英文科教材為例，小四生本身需學懂「轉右」、「橫過」等指示方向的片語，以及「對面」、「鄰近」等形容位置的介詞等。教材設簡單電腦遊戲，學生按指示引領地圖上的小企鵝抵達目的地，及後學用編程工具設計同款遊戲。為結合英文內容，學生可自行設計路線，並先以文字描述，再用編程工具在電腦呈現路線。

採用教材的佐敦谷聖若瑟天主教小學英文科教師梁幗君稱，教材以遊戲為基礎，令學生覺得學習有趣，從而提升他們自主學習能力；同時部分英文能力稍遜學生透過反覆玩教材的遊戲，有助他們記英文生字。梁說，採用編程「不是將英文堂當作電腦堂教」，教學時會緊扣英文的聽說讀寫，教大教材均涵蓋相關內容。

稱用後學生學科知識能力增

該校有學生稱，教材讓他在遊戲中學習，使其特別有興趣，亦掌握以英語表達方向，「如果有外國人問路，我也有信心答他」。教大邀請學生做「前後測試」，發現運用新教材的學生在相關學科知識能力，較沒用教材的學生分別高36.1%（常識科）、28.7%（英文科）及27.3%（數學科）。

教大教材計劃獲優質教育基金資助約200萬元，教大教學科技中心總監江紹祥說，下一步冀結合編程與中文科。天主教教育事務處教育事務主教代表助理葉介君稱，長遠目標推動全部55間教區小學採用教大教材，訓練學生運算思維。