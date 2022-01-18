初中必修中史 未止中四報讀跌勢

較18/19中四跌0.3百分點

根據「高中科目資料調查」，2020/21學年90.8%學校開辦中四級中史科（403間），較對上一學年增加6間；但中四學生選修為14.3%（6970人），較2019/20及2018/19學年分別微跌0.4及0.3個百分點。

教局：新修課程 助增興趣

教育局稱，過去數年中史科中四修讀學生百分比「穩定」，約14%，並形容「沒有因為學生人口減少而下降」。局方說，2020/21學年起中一開始逐級施行修訂初中中史科課程，學生能「古今並重及整全地」學習中史，助提升修讀興趣，增加高中選修機會。當局又說，初中中史2018/19學年成為獨立必修科，全港初中生均須修讀；局方同時加強教師專業培訓、教學支援等一系列措施，以進一步優化中史教育，鼓勵更多學生在高中修讀。

陳志華認為中史評核非常着重背誦資料，令學生卻步。他舉例教明朝宦官，學生要背多個宦官名字，「魏忠賢、汪直、劉瑾等人，已六七個名，同時要求背出在位皇帝，以及（宦官）遺禍事件，可能所答的填充題只有兩分。我們會問，讀歷史是否要這樣讀呢？」

教師：評核重背誦難吸引

他續說，今學年中四開始讀公民與社會發展科，學生亦隨「優化核心科目」釋出課時，可考慮更多選修，但料學生追求比背誦更高層次的學習模式，「讀歷史的有趣之處是朝代如何經歷不同戰爭汲取教訓，但評估時着重背東西，學生便會覺得其他（科）更有趣味」。

「高中科目資料調查」亦反映，2020/21學年約66%中四生修讀兩個選修科，逾三成修讀3科；生物成最熱門選修科，有15,465名中四生選修，佔31.6%（見表）。