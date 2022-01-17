教育
智學公民 第17期

圖看議題：港人的生與死

【明報專訊】政府統計處公布港人出生時平均預期壽命，2020年男性與女性分別為82.9與88.0年，兩者數字均冠絕全球。而腫瘤則成為本港最常見的死亡原因。

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