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2022年1月17日星期一
智學公民 第17期
初創App教孩童做小君子 彌補雙職父母無暇教導 日常情境設題培養品格
研資局批12項撥款 港大取5項稱印證實力
教局網上工作坊 教家長緩解子女情緒
旅遊業停擺
公民點對點：旅業救亡 有何對策
公民點對點：參考答案
知識寶庫：研「土」污染
快問快答：過渡房屋
圖看議題：港人的生與死
活動巡禮：教長者製香囊 推廣中醫文化
新聞解碼：歷史建築變NFT
答案
STEAM足迹：生物多樣性博物館
公民點對點：旅業救亡 有何對策
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【明報專訊】新冠疫情下全球國家、地區均設有旅遊限制措施，令跨境旅客大幅減少，對旅遊業帶來極大打擊。疫情下政府增設支援措施，期望減低疫情對行業的衝擊。
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