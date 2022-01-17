教育
智學公民 第17期

公民點對點：旅業救亡 有何對策

【明報專訊】新冠疫情下全球國家、地區均設有旅遊限制措施，令跨境旅客大幅減少，對旅遊業帶來極大打擊。疫情下政府增設支援措施，期望減低疫情對行業的衝擊。

上 / 下一篇新聞