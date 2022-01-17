初創App教孩童做小君子 彌補雙職父母無暇教導 日常情境設題培養品格

明報記者 黃焯謙

近年網上不時流傳影片，有小孩在街上向父母大吼大叫、孩童向外傭發脾氣等。余可欣亦有類似經驗，憶述讀大學時為一名小一女生補習，初次見面對方即警告她「你知不知道以前（補習）姐姐都被我投訴走的？」，稱女生當時是個「小霸王」，一不開心就動手打人。余說接觸不少高學歷家長，他們非不懂教養，無奈忙於工作無暇身教言教。

現時學校及部分機構舉辦品德課程或講座，余認為活動內容雖好，但多為單次活動無機會持續實踐。她與大學同學崔翺程合作開發小君子程式，逾800個任務分為人際關係、不同場地、特別時刻及日常生活四大主題。例如在人際關係，任務包括學懂有禮與家人說話、見到老師要點頭打招呼等（見圖）。

按成長背景分派任務 完成後需記錄感受

程式利用人工智能技術，可按孩童成長背景分派適合任務，家長亦可針對小孩需要或較弱範疇指派任務。兒童在日常生活完成品德任務後，需於程式以文字、畫畫、拍照或錄音記錄感受。余說，任務按美國心理學家彼得森（Christopher Peterson）及沙利文（Martini Seligman）提出的24個「性格強項」編訂，整套內容及框架經兒童心理學家檢視。

培養孩子品格本為父母責任，小君子會否將責任假手於程式？余說有使用程式的家長反映只視小君子為媒介，助他們了解子女日常生活細節，繼而雙方有更多話題溝通，不會依賴程式與子女對話；另有家長稱子女使用程式後品德表現有進步。

余引述學校稱，疫下幼童長時間在家學習，多與家長起衝突，亦少與同輩接觸令社交轉弱，故小君子有關校園人際關係的內容對學童而言顯得更重要。程式去年8月正式推出，提供免費試用版及多種月費方案，截至上月底近3000人次下載程式。小君子下學年亦將邀請3間學校作試點讓學生使用。