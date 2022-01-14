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2022年1月14日星期五
智叻中文Smarties' 第485期
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【明報專訊】中國當代女作家畢淑敏，在其散文〈我們總在互相羨慕〉中，以「照鏡子」來作比喻，要大家不必羨慕他人，只需要做自己就好。在她的散文中，「鏡子」不是真的鏡子，哪到底是什麼呢？
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