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智叻中文Smarties' 第485期

周圍「中」：鏡子的魔力

【明報專訊】鏡子是日常用品，它可以照出人的儀容，也能照出我們平常難以留意到的位置，例如車輛倒後鏡……鏡子的用途多，也有不少特別的鏡子故事。

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