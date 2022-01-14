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智叻中文Smarties' 第485期

時事中文：香港特色 叮叮電車

【明報專訊】鬧市中「叮叮叮……」，自1904年電車開始為市民服務，是香港歷史悠久、具標誌性的公共交通工具。當你累了，不如從急促的生活節奏中抽離，搭上慢活休閒的電車之旅。

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