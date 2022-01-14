網上平台教小學生編碼 助學數訓練解難

黃埔宣道小學小四黃語詩說，學校恆常電腦課不及參與學習編碼活動有趣，「有時電腦課只可學習用Excel，但我覺得應自己整（編寫）Excel及當中的（試算）表出來」。同校小五關家朗說，從小二起已對編程產生興趣，初時網上自學，認為有助理解數學概念，「例如編碼時要面對學校仍未教的圓形、角度難題」。

料成世界共通語 薯片叔叔倡納常規課

鄭仲勳稱，編碼可讓學生思考以不同方式解決問題，有助訓練解難及邏輯思維。他認為將來各行業渴求編碼人才，「編碼將成世界共通語言，希望在香港能變成主流教育，學生學習中、英、數以外，亦要將編碼納入常規課程」。

共創社將在下周六（22日）以網上形式舉辦「好玩學編程」（Code for Fun）活動，師生或家長可免費報名，參與由城大電子工程學系副教授張澤松主講的編碼工作坊；同時邀請多間企業的行政總裁，與小學生透過編碼比賽一較高下。

「好玩學編程」活動連結：bit.ly/3lsYFCe