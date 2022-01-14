憂停課再掀倒閉潮 私立幼園盼抗疫基金資助學費

校車公司：做一轉蝕一轉 靠借貸資助營運

因應新一波疫情，幼稚園及小學停止面授課至農曆新年假期後。教聯會理事、私立思博幼稚園校長蔡麗芳稱，近年本港出生率下降，加上移民潮及疫情夾擊，令幼稚園學生減少；惟校舍業主拒減租，校方又不敢加學費，影響學校營運，「每間私立學校都虧蝕」。她擔心若業界未獲政府支援，或引起私校倒閉潮。蔡建議當局參考非牟利幼稚園學生資助額，為私校家長提供相應金額，助他們交學費。

疫情影響校車生意，校車營運商負責人張英發稱，過去兩年受停課影響，每年只得數個月提供校巴服務；即使恢復面授課堂，搭校車人數亦較以往少約三成，「做一轉（校巴）蝕一轉」，形容業界「在痛苦之中掙扎」。他說，「一停課家長的電話已經打來話要『回水』」，盼政府在新一輪抗疫基金除支援校車司機及保母，亦按校車數量向校巴公司提供津貼。

學生少時間短 補習界倡允復課

代表補習學校業界的香港教育中心商會昨致函教育局長楊潤雄，稱停課兩周料令每間補習社平均損失約7萬元，盼政府第五輪抗疫基金向業界提供相應資助。又稱補習社學生少、上課時間較短，「情况比中小學安全」，且從未爆疫，促當局盡快讓補習社復課，勿再一刀切停課。