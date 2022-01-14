國殤之柱原址鋪地板設座 港大：不時檢視設施綠化 學生校委：真相存人心

有否聯絡高志活 校方未覆

本報記者昨午所見，國殤之柱原址鋪上木地板，並擺放多個卵石形狀座位，但四周的圍板及布幕仍未拆走。國殤之柱原置於港大黃克競樓平台，校方上月22日深夜派工作人員將其拆件，由吊臂放入貨櫃，23日運抵港大嘉道理中心，校委會曾發聲明稱「容許雕像展示會為大學帶來觸犯刑事罪行條例的法律風險」。

黃靖軒昨回覆本報，對於校方稱會進行「美化和綠化工程」，他認為無論如何試圖掩蓋一個地方曾發生過的事，都是徒然，形容「真相永遠存在人心」。他續說，港大學生永遠不會忘記校方移除國殤之柱那夜，是象徵民主自由、言論自由缺失。

黃又認為，港大應盡快主動聯絡國殤之柱創作者高志活，商討後續安排，「作為豎立國殤之柱多年的港大，應展示少許地主之誼，而非搬走了事」，並應進一步向公眾交代，國殤之柱日後將擺放在何處、存放時如何保養。

剛卸任港大校委會主席的李國章月初稱，國殤之柱原本不為紀念六四，形容是「指鹿為馬」、「騙局」，質疑「啲（頭）像不是中國人，是西人，如何紀念六四？」又稱正諮詢法律意見，查究雕像擁有權。高志活其後解釋，國殤之柱是紀念世界各地發生的眾多反人類重大罪行，雕塑頭像代表不同種族的人。